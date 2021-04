Diramato poco fa il consueto bollettino quotidiano della Asl in merito all'evoluzione della pandemia di Covid in provincia di Frosinone. "Nella giornata di ieri, 20 aprile - è scritto nel comunicato della Direzione generale dell'Azienda sanitaria - sono stati effettuati 1936 tamponi. Sono stati registrati 94 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. Il rapporto tamponi e nuovi positivi è di 4,8%. Sono 150 i negativizzati. Abbiamo registrato 1 decesso nelle ultime 24ore: si tratta di una persona residente in provincia di Frosinone: un uomo di 74 anni di Sora.

La distribuzione dei nuovi casi in provincia



FROSINONE 13; ALATRI, ANAGNI, CASTRO DEI VOLSCI, VEROLI 6; CECCANO 5; FERENTINO, SANT'ELIA FIUMERAPIDO 4;

CERVARO, ISOLA DEL LIRI, PASTENA , PIEDIMONTE SAN GERMANO 3;

MOROLO, POFI, PONTECORVO, SUPINO 2; AQUINO, AUSONIA,BOVILLE ERNICA, CASSINO, CEPRANO, ESPERIA, FONTANA LIRI, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, PICO, PIGNATARO, RIPI, SAN GIOVANNI INCARICO, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANTOPADRE, STRANGOLAGALLI, TORRICE, VICO NEL LAZIO, VILLA SANTA LUCIA 1.