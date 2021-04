Vaccinazioni per gli over settanta, anche i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e della Stazione di Aquino hanno aderito alla straordinaria iniziativa promossa dal Comando generale dell'Arma. E sono sempre più vicini ai cittadini. A darne notizia, chiedendo massima diffusione, è stato il primo cittadino di Aquino Libero Mazzaroppi.

«L'iniziativa è volta ad assistere i cittadini over 70, con minore dimestichezza nell'utilizzo del web, nelle procedure di prenotazione online per la vaccinazione. E a quelle persone che vivono da sole - spiega Mazzaroppi - Tutti gli interessati potranno contattare il comandante della stazione carabinieri di Aquino, il luogotenente Sergio Parrillo. Esprimiamo sentimenti di profonda gratitudine all'Arma, alle donne e agli uomini in divisa, per la sensibilità dimostrata, e rinnoviamo stima e fiducia al capitano Nicolai e al luogotenente Parrillo».