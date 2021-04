Cade dal balcone della sua cameretta una quindicenne di Ceprano. L'adolescente che ieri è precipitata a terra dal primo piano della palazzina sita all'angolo tra via San Manno e via Campidoglio ha riportato fratture agli erti inferiori. Poteva andare molto peggio.

È accaduto ieri mattina intorno alle 7,30. Un passante ha visto la ragazza cadere dal balcone e subito ha chiesto l'intervento del 118. Sul luogo sono arrivati i sanitari, a seguire i carabinieri di Ceprano al comando del maresciallo Augusto Proietti, gli uomini del Nucleo radiomobile di Pontecorvo e i vigili urbani.

Subito è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. La quindicenne, che era vigile, è stata portata all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Ieri mattina la ragazza era in casa con il fratello minore, i genitori erano al lavoro, e sarebbe dovuta andare a scuola, il liceo scientifico di Frosinone, ma per cause al vaglio degli investigatori si e verificata la caduta, un volo finito fortunatamente senza gravi conseguenze. Che cosa sia accaduto di preciso lo stanno ricostruendo i carabinieri.

Non si esclude un eventuale gesto volontario, dettato magari da un momento di confusione e smarrimento.

Terribile la scena che si è presentata agli occhi dei presenti che hanno visto piombare a terra la quindicenne, fra il marciapiede e la strada, davanti al supermercato sottostante. A via San Manno sono giunti subito alcuni amici della ragazza, oltre a diverse persone e qualche parente. La madre che era in viaggio per Roma dove lavora è tornata a Ceprano mentre il padre è partito diretto al "Bambin Gesù". Il fratello minore che era in casa in realtà non si è reso conto del fatto, se non dopo qualche minuto.

Al termine dell'intervento di soccorso, i carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l'accaduto, procedendo con la raccolta delle testimonianze anche degli amici della quindicenne. Un brutto episodio per fortuna conclusosi bene, l'adolescente non è in pericolo di vita e presto tornerà a casa circondata dall'affetto di familiari e amici.