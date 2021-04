"Con il Covid-19 cresce il fenomeno usura". E la Confcommercio è in campo per contrastare questa situazione. Ieri mattina si è tenuta la giornata nazionale di Confcommercio, dal titolo "Legalità, ci piace!". Giunta all'ottava edizione, l'iniziativa ha come obiettivo promuovere e rafforzare la cultura della legalità, quale requisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Quest'anno l'evento, presieduto dal presidente nazionale Carlo Sangalli, ha visto la presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Presente anche, in rappresentanza di Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio, il presidente Giovanni Acampora, accompagnato dal direttore generale Salvatore Di Cecca.

"Ad oggi, senza adeguati sostegni e un piano di riaperture e rilancio del commercio, sono a rischio chiusura 300.000 imprese non alimentari e dei servizi, di cui 240.000 sono a causa della pandemia".