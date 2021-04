Sono nella ristorazione da oltre vent'anni e una cosa così non l'avevano mai nemmeno immaginata. La pandemia, come un colpo di spugna, potrebbe cancellare anni e anni di lavoro. Saracinesca chiusa, arrivederci e grazie. Con buona pace di un territorio che prova a tenere botta economicamente anche grazie all'occupazione fornita dalle piccole imprese. Ma tanto è, perché il Covid non tiene conto delle storie, delle facce, delle piccole e delle grandi paure dentro ognuno di noi.

L'Italia, nell'ultimo anno, ha rincorso i dati. Dati che sono sofferenza, dolore, vite umane. Ha cambiato colore, allargando o restringendo le maglie del ciò che è possibile e del ciò che non è possibile, cercando di arginare un fenomeno che ha sconquassato tutto. E il prezzo da pagare è ancora alto.

L'economia locale ha preso uno schiaffo in faccia. Edilizia, metalmeccanico, ristorazione. Marco Paniccia e Donato Cannazza lo sanno bene. Sono i titolari del ristorante 3 Punto 0 a Frosinone, una ventina di dipendenti e oggi trecento posti vuoti. Con loro abbiamo affrontato i punti cardine della crisi in atto e le possobili vie d'uscita.