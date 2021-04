Omicidio del piccolo Gabriel Feroleto, a due anni dalla sua morte la difesa del padre, Nicola Feroleto, ha depositato il ricorso. E ora si attende la fissazione dell'udienza d'appello. Gabriel Feroleto muore soffocato a poco più di due anni a pochi passi da casa (per la procura) perché piangeva. In manette finiscono prima la madre, Donatella Di Bona, di Piedimonte, e poi il padre, Nicola Feroleto. I due genitori scelgono riti differenti: la madre un abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica (che la riterrà capace di intendere e volere) e il padre un ordinario. Le testimonianze in aula sono terribili: perizie e consulenti non risparmiano nulla.





