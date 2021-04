Un dramma che nessun genitore dovrebbe mai vivere. Un dramma che si è consumato in pochi istanti ed è costato la vita alla piccola Giorgia A., 6 anni di Crotone.

Secondo quanto riporta la stampa locale, la piccola stava cenando quando un pezzo di cotoletta le è andato di traverso. Un boccone che le è costato la vita. La piccola Giorgia non è più riuscita a respirare. I familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma la bimba è arrivata all'ospedale San Giovanni di Dio in condizioni disperate.

Inutili i tentativi disperati dei medici per strappare la piccola alla morte, dopo una notte trascorsa in Rianimazione, Giorgia non ce l'ha fatta.

La procura locale ha aperto un'inchiesta sulla vicenda, per far luce su quanto accaduto. Sarà l'autopsia a fare maggiore chiarezza. La notizia ha lasciato sotto choc l'intera comunità.