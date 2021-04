Il 2020 è stato un anno nerissimo non soltanto per l'inizio della pandemia. L'economia nazionale, infatti, lo ricorderà come uno dei peggiori in assoluto anche a causa della pressione fiscale, che è cresciuta fino al 43,1%.

Lo stesso vertice toccato nel 2014 e a soli 0,3 punti dal record storico negativo registrato nel 2013. Il poco edificante primato è emerso dal rapporto stilato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che evidenza anche un incremento di 0,7 punti rispetto al 2019, imputabile in gran parte al crollo del Pil che l'anno scorso è sceso dell'8,9%.

Anche le entrate fiscali e contributive hanno subito una forte contrazione (-6,3%). In termini assoluti il fisco, l'Inps e le casse previdenziali hanno riscosso 711 miliardi di euro, 48,3 in meno del 2019. In proposito, l'Ufficio studi della Cgia segnala che il carico fiscale complessivo sulle famiglie e sulle imprese italiane rappresenta un problema piuttosto serio.



Soluzioni e proposte

Zero tasse per un anno, con un alleggerimento da 30 miliardi. Gli artigiani mestrini ribadiscono che l'erogazione dei sostegni economici alle micro e piccole imprese, in fase di messa a punto da parte del Governo Draghi, deve essere affiancata dall'azzeramento del carico fiscale per l'anno in corso. Altrimenti si rischia che, una volta incassati, i rimborsi vengano subito restituiti allo Stato sotto forma di imposte, tasse e contributi.

Il taglio generalizzato di tasse e imposte erariali nel 2021 costerebbe al fisco tra i 28 e i 30 miliardi di euro.

Una stima calcolata ipotizzando di consentire alle attività economiche con un fatturato 2019 sotto il milione di euro di non versare quest'anno l'Irpef, l'Ires e l'Imu sui capannoni. Si tratta di 4,9 milioni di imprese, circa l'89% del totale nazionale, che dovrebbero comunque pagare le tasse locali, in modo da non creare problemi di liquidità a sindaci e presidenti di regione.

Oltre all'azzeramento delle tasse, però, l'Ufficio studi della Cgia auspica che il Governo metta a disposizione 50 miliardi di entro luglio, con cui si potranno rimborsare le perdite subite dalle aziende. In particolare, saldare i costi fissi come affitti, assicurazioni, utenze che, nonostante le chiusure e l'azzeramento dei ricavi, le attività continuano a sostenere.

La mappa della crisi

Secondo l'indagine Istat realizzata alla fine del 2020, la crisi ha colpito soprattutto l'economia del Sud. Dall'incrocio dei dati sul numero di imprese che hanno denunciato un rischio operativo Alto e Medio Alto con il numero di addetti interessati, è possibile monitorare il rischio operativo dell'intero sistema economico. Dal risultato di questa operazione è emerso che il Mezzogiorno è l'area più colpita dalla pandemia.

Sono cinque le regioni ad Alto rischio combinato: Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna; Puglia e Sicilia, invece, sono a Medio Alto rischio.

Soltanto il Molise ha un rischio combinato Medio-Basso.

Al Centro, preoccupano l'Umbria con Alto-Rischio, i Lazio e la Toscana con Rischio Medio-Alto.

In generale, l'Istat evidenzia che le maggiori difficoltà interessano comparti come il tessile e l'abbigliamento, duramente colpiti nell'ultimo anno dalla forte contrazione della domanda interna e internazionale.

Altrettanto drammatica è la situazione dei settori che ruotano intorno al turismo (alberghi, tour operator, agenzie di viaggio, trasporto pubblico), del commercio al dettaglio, degli ambulanti, di bar e ristorazione, delle attività culturali (musei, cinema e teatri), sportive (piscine, palestre) e di quelle legate al tempo libero che più di altri hanno subito gli effetti disastrosi delle chiusure e del distanziamento fisico imposti dal Governo.