Meno di una settimana: dopo il "grido d'allarme" degli ambientalisti, via del Lago, in una manciata di giorni è stata ripulita.

«Una bonifica in tempi record!» commentano i residenti.

Gli stessi che per primi avevano segnalato lo scempio.

E come spesso accade i volontari Ansmi erano scesi in campo per documentare quelli che sotto gli occhi di tutti sono esempi di «inciviltà e inerzia».

A far sollevare la questione era stato l'appello dei cittadini che transitano su via del Lago, a Cassino, fermi nella richiesta di far rimuovere i rifiuti speciali ammucchiati da mesi. E in costante aumento. Anche alcuni membri dell'amministrazione comunale, alcuni mesi prima, avevano effettuato un sopralluogo, per documentare tutto.

Nelle scorse ore la piacevole scoperta: in meno di una settimana all'ultima verifica, tutto pulito.