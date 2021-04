Un Comune sempre più... tecnologico, al passo con i tempi e vicino alle esigenze dei cittadini, specie in questo momento storico in cui è fondamentale ridurre spostamenti e aumentare le distanze interpersonali. Da alcuni giorni, sono attivi nuovi servizi online per cittadini e contribuenti collepardesi: lo sportello Anagrafe: ogni residente può consultare i dati della propria famiglia (con accesso riservato tramite Spid);

lo sportello Tributi: ogni contribuente può consultare i dati relativi alla propria tassa rifiuti, quanto dovuto dal 2016 in poi e quanto risulta pagato (sempre con accesso Spid); i pagamenti online: ognuno può effettuare, tramite il servizio PagoPa, i pagamenti dovuti al Comune e basta un semplice indirizzo mail per ottenere la ricevuta. Prossimamente gli stessi servizi saranno accessibili anche da smartphone tramite l'AppIo, la stessa che si usa per il Cashback di Stato.