Cattolici e ortodossi in dialogo sul tema dello sviluppo sostenibile. È il tema del seminario di studio che si terrà online venerdì 23 alle 10. Inteso come parte integrante del corso di Sociologia generale tenuto dal professor Lucio Meglio presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell'Unicas, l'evento vedrà la partecipazione di due illustri relatori: l'archimandrita del trono ecumenico della Sacra Diocesi Ortodossa d'Italia e Malta, padre Athenagoras Fasiolo, che leggerà un documento inviato per l'occasione dal patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, e il vescovo della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino monsignor Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo, il quale terrà una lectio sul tema della cura del creato alla luce del suo ultimo libro "Il capolavoro imperfetto".

L'introduzione del webinar sarà curata dal professor Maurizio Esposito, presidente del Cdl in Servizio Sociale e direttore del Laboratorio di ricerca sociale Unicas, mentre le riflessioni conclusive saranno affidate alla professoressa Alessandra Sannella componente del comitato d'ateneo per lo Sviluppo Sostenibile.

Moderatore l'organizzatore dell'evento il professor Meglio. L'iniziativa si configura anzitutto come un incontro: quello fra le religioni impegnate per la pace e lo sviluppo, per la salvaguardia del pianeta, la giustizia, il lavoro e l'istruzione.