L'intervista Covid, "The show must go on": lo spettacolo oltre la crisi. Ma bisogna "riaprire subito" Il direttore Agis Domenico Barbuto si confronta sugli effetti subiti dal settore a causa della pandemia. "La passione degli operatori sarà la spinta per la ripartenza"

Giuseppe Di Sangiuliano 20/04/2021 10:15 letto 3 volte

Domenico Barbuto è il direttore dell'Agis, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo fondata nel 1945 e che riunisce associazioni di categoria, federazioni e fondazioni ed è presente sul territorio nazionale con Unioni regionali e interregionali. L'Agis rappresenta gli imprenditori nei settori dell'esercizio cinematografico e delle attività pubbliche e private della prosa, della musica, della danza e dello spettacolo popolare. Quello dello spettacolo è uno dei settori che ha maggiormente risentito della pandemia: qual è la situazione attuale?

«La situazione per lo spettacolo è stata e continua ad essere estremamente pesante. Soltanto per lo spettacolo dal vivo – considerando i settori di teatro, lirica, musica e danza – un nostro studio ha evidenziato nel 2020 un calo del 76,7% degli incassi rispetto al 2019, con una perdita di circa 583 milioni di euro rispetto all'anno precedente».



