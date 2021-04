Sono 44 i nuovi positivi in provincia di Frosinone con un morto. È il dato dell'ultimo bollettino della Asl di Frosinone sulla situazione Covid.

La vittima

È una donna di 87 anni di Pontecorvo l'unica morta per Covid registrata nella giornata di ieri. Si tratta del decesso numero 68 di aprile. Si tratta della cifra più bassa dal 6 aprile quando anche allora se ne registrò uno. Sono 59 giorni consecutivo che si ha almeno un decesso legato al Covid: l'ultimo senza vittime il 4 febbraio. Nelle ultime tre settimane se ne contano 26, 27 e 30. Un'escalation che comincia a preoccupare e che è direttamente collegata all'innalza mento dei contagi registrati nei mesi passati. Ad aprile sono morte, dunque, 68 persone a fronte di 1.791 contagiati, ovvero si hanno 3,79 morti ogni cento contagiati.

Nello stesso periodo in Italia si hanno 2,67 morti ogni cento positivi. A marzo (100 morti) in Ciociaria sono 1,65, a febbraio sono 2,07 ogni cento, a gennaio 2,32, a dicembre 2,82, a novembre 1,51. Numeri più bassi da novembre in giù con 0,25 a ottobre e 0,44 a settembre.

Ad aprile 2020 il dato era di 9,87, quando, però, l'attività di ricerca degli asintomatici non era come adesso. Nell'ultimo trimestre il dato si è attestato a 2,12 morti ogni cento contagiati, mentre nel trimestre precedente era di 2,05. Segno che l'andamento in sei mesi, con l'im pennarsidei contagi, è stato abbastanza costante nel tempo.

Il dato Istat

In base ai dati dell'Istat a gennaio, nei principali centri ciociari, si ha una diminuzione delle vittime rispetto all'anno precedente e alla media degli ultimi cinque anni. Fanno eccezione Anagni, Ferentino, Pontecorvo e Sora, che mostrano una crescita. Ad Alatri a gennaio 2021 sono morte 231 persone contro le 35 dell'anno prima e una media degli ultimi cinque anni di 29,6; ad Anagniabbiamo piùvittime, 27, nel 2021 contro le 22 del 2020 e una media di 24,8; a Cassino 34 decessi contro 47 e una media di 37,2, a Ceccano situazione stabile con 23 morti nel 2021 come nel 2020 a fronte di una media di 27,8, a Ceprano 11 contro 12 e una media di 11,6, a Ferentino morti in crescita con 26 dai 17 del 2020 (media 20,8); a Frosinone 46 vittime contro 48 e una media di 50,2; a Isola del Liri le vittime salgono da 10 a 11 rispetto alle 15,2 di media; a Monte San Giovanni Campano situazione identica, 10 contro 10, a dispetto di una media di 14,6; aumentano i decessi a Pontecorvo da 13 a 20, più della media (17); salepure Sora,da 28a 33contro una media di 29; mentre a Veroli calo da 21 a 18 (media 20,8). Venendo agli anziani, la categoria più colpita dalla pandemia, ad Alatri si registra una diminuzione tra i decessi degli over 85, da 16 a 12 (con la media a 14) e della fascia 75-84 da 7 a 5 (5,2).

L'andamento crescente di Anagni colpisce gli over 85: i decessi sono passati da 10 a 14, poco oltre la media di 13,4, calano, invece, le morti nella fascia 75-84 da 7 a 5 (media 5,2), mentre crescono da 1 a 6 le vittime tra i 65 e i 74 anni.

A Cassino scendono tutte e tre le fasce di età considerate, gli over 85 passano da 19 a 15 decessi (media 14,4), la fascia 75-84 passa da 15 a 10 (9) e da 8 a 5 la fascia entro i 65 anni (7,8). A Ceccano al calo delle vittime più anziane fa da contraltare la crescita di quelle più giovani, così gli over 85 passano da 10 a 6, la fascia 75-84 da 9 a 7, mentre crescono da 3 a 7 (media 3,8) i decessi nella fascia 65-74 anni. A Ceprano crescono i decessi degli over 85 da 6 a 8 (media 6,4). A Ferentino crescita in tutte e tre le fasce: gli over 85 da 8 a 13, i 75-84 da 4 a 5 e gli over 65 da 2 a 4. A Frosinone si ha una crescita, da 23 a 28 (media 21,4) dei decessi degli over 85, scendono, invece, i casi nella fascia 75-84 anni da 12 a 9 (media 17). Scendono anche le morti nella fascia più giovane da 10 a 4. A Isola del Liri over 85 in calo, da 9 a 4, ma crescono le altre due fasce, da 1 a 4 e da 0 a 2. A Monte San Giovanni Campano calo della mortalità tra gli over 85 da 6 a 4 con le altre fasce invariate. A Pontecorvo raddoppiati i morti over 85 da 6 a 12 (media 8), come quelli degli over 75 da 2 a 4 (media 4,8), stabile a 3 la fascia 65-74 anni. A Sora crescono da 14 a 21 (media 13,6) le morti degli over 85, quasi dimezzate, invece, tra i 75 e gli 84 anni, da 9 a 5 (media 8), in rialzo le vittime tra i 65 e i 74 anni da 1 a 3, ma sotto media (4). A Veroli, infine, crescono i decessi over 85, da 8 a 11, scendono quelli trai 75 egli 84 anni, da 7 a 3, mentre aumentano da 1 a 3 (media 4) nella fascia più bassa.