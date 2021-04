Si è spento a 83 anni in una fredda giornata primaverile Umberto Picano. Lascia l'adorata moglie, i figli Loriana e Benedetto e uno stuolo di nipoti che lo amavano ma anche una numerossissima "famiglia" di cassinati che lo apprezzavano come poeta, che sono rimasti incantati dalle sue parole in dialetto e dai suoi modi cortesi e affabili. Umberto era un uomo d'altri tempi, una matrimonio forte nutrito dal profondo amore che lo legava alla sua Italia.

Il 20 ottobre scorso avevano raggiunto il traguardo dei 53 anni insieme, oltre mezzo secolo, e lui così scriveva: «Oggi di 53 anni fà dicemmo sì e ancora oggi siamo uniti. In realtà sarebbero 60 compresi i 7 di fidanzamento. Gioie e dolori si sono avvicendati ma siamo sempre riusciti a superare le avversità. Tantissimi auguri amore e un bacio grande».

Presente molto anche sui social dove ogni giorno scriveva ai suoi amici del gruppo di "Sei di Cassino se..." notizie sul tempo e su storie locali, una sorta di almanacco. Quando la notizia della sua improvvisa morte si è diffusa ieri in tarda mattinata lo sconcerto è stato grande, un dolore profondo per chi lo conosceva bene e per chi lo aveva incontrato solo qualche volta.