Potrebbe svolgersi già oggi l'interrogatorio di garanzia per Cristian Marozza e Lorenzo Farina, 18 e 19 anni, i due giovani di Colleferro arrestati per l'aggressione al diciassettenne di Segni nel pomeriggio di sabato in pieno centro a Colleferro.

Una dinamica violenta che ha fatto tornare alla mente dell'intera comunità colleferrina, ma non solo, la violenta aggressione che poi portò alla morte di Willy Monteiro Duarte di Paliano, morte avvenuta in quella maledetta notte dei primi di settembre scorso.

Proprio per questo il fatto ha avuto un'enorme ribalta mediatica tanto che del fatto se ne sono interessati tutti i giornali nazionali, comprese le televisioni.

I due, dopo la convalida da parte del giudice, sono stati trasferiti nel carcere di Rieti.

Il ferito è sempre ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma con gravi traumi e fratture al volto ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Intanto proseguono le indagini coordinate dal dirigente e vice questore Francesco Mainardi che comanda il commissariato di Colleferro. Da sottolineare come gli agenti, una volta giunti sul luogo dell'a ggressione, insieme al supporto della municipale di Colleferro, sono riusciti ad identificare i due ragazzi. L'inchiesta però va avanti e si stanno controllando le telecamere di videosorveglianza della zona e i telefoni dei protagonisti di questa vicenda alla ricerca di ulteriori elementi.

Il clamore che ha suscitato la storia è stato come anticipato enorme e nei confronti dei due arrestati si sono accesi i riflettori con le rispettive famiglie disperate per l'accaduto. Lo stesso dicasi per i genitori della vittima. Ora non resta che attendere l'interrogatorio di garanzia per il diciottenne e il diciannovenne e quella che sarà la decisione del giudice. Per loro l'accusa è di lesioni gravissime in concorso e per futili motivi.