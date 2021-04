Potrebbe svolgersi già oggi l'interrogatorio di garanzia per Cristian Marozza e Lorenzo Farina, 18 e 19 anni, i due giovani di Colleferro arrestati per l'aggressione al diciassettenne di Segni nel pomeriggio di sabato in pieno centro a Colleferro.

Una dinamica violenta che ha fatto tornare alla mente dell'intera comunità colleferrina, ma non solo, la violenta aggressione che poi portò alla morte di Willy Monteiro Duarte di Paliano, morte avvenuta in quella maledetta notte dei primi di settembre scorso. Proprio per questo il fatto ha avuto un'enorme ribalta mediatica tanto che del fatto se ne sono interessati tutti i giornali nazionali, comprese le televisioni.

I due, dopo la convalida da parte del giudice, sono stati

trasferiti nel carcere di Rieti. Il ferito è sempre ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma con gravi traumi e fratture al volto ma fortunatamente non è in pericolo di vita.