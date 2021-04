Precipita dal secondo piano di un'abitazione, riportando lesioni gravi. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Santi Cosma e Damiano ed ha visto protagonista un bimbo di origini tunisine, il quale, nel prossimo mese di maggio, compirà tre anni.

Subito trasportato in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita anche se poi, nel pomeriggio di ieri, è stato trasferito d'urgenza a Napoli, grazie ai soccorsi coordinati dalla Prefettura di Latina in collaborazione con la Polizia stradale.

Una vicenda drammatica che ha tenuto in apprensione la comunità locale.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il bimbo, intorno a mezzogiorno, si sia sporto troppo dalla finestra dell'abitazione dove vive coni suoi genitori e sia precipitato. Non è ancora chiara la dinamica (si parla anche di una caduta dalle scale), al vaglio dei carabinieri, ma forse il piccolo ha approfittato di un momento di disattenzione dei familiari e nel tentativo di affacciarsi è precipitato. Sta di fatto che è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Dono Svizzero di Formia dai suoi genitori.

Il bambino, giunto al pronto soccorso in stato di incoscienza, non presentava lesioni esterne, ma i sanitari hanno subito accertato che presentava una emorragia interna. È stato subito intubato e trasferito in camera operatoria, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dallo staff medico del nosocomio formiano, composto dal chirurgo generale Vincenzo Viola e dagli anestesisti Anna Caserta e Bruno De Meo.

Proprio grazie all'operazione, durata circa due ore, il piccol oè stato salvato, intorno alle diciassette di ieri è stato predisposto il trasferimento presso un ospedale maggiormente attrezzato, da effettuare con l'eliambulanza. Ma il vento particolarmente forte che soffiava ieri pomeriggio ha impedito al velivolo di poter effettuare il trasferimento, in quanto i piloti hanno fatto notare le difficoltà esistenti nel caso avessero tentato l'atterraggio.

Nel frattempo i sanitari formiani avevano preso contatto con l'ospedale Santobono di Napoli, dove il ferito è stato trasferito con un'ambulanza preceduta da una pattuglia della Polizia stradale di Cellole, che era quella subito disponibile e più vicina, visto che il Comando è ubicato poco dopo il ponte del Garigliano, in località Borgo Centore. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno svolgendo gli opportuni accertamenti i Carabinieri della stazione di Santi Cosma, ma la speranza, ora, è che il piccolo riesca a superare questa fase post-operatoria e si possa riprendere nel miglior modo possibile.