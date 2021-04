Precipita dal secondo piano di un'abitazione, riportando lesioni gravi. Il drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Santi Cosma e Damiano ed ha visto protagonista un bimbo di origini tunisine, il quale, nel prossimo mese di maggio, compirà tre anni.

Subito trasportato in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita anche se poi, nel pomeriggio di ieri, è stato trasferito d'urgenza a Napoli, grazie ai soccorsi coordinati dalla Prefettura di Latina in collaborazione con la Polizia stradale. Una vicenda drammatica che ha tenuto in apprensione la comunità locale.