Tante corone di fiori all'ingresso della chiesa Santa Maria Maggiore a Ferentino. Diversi i colleghi che hanno voluto essere presenti oggi pomeriggio per l'ultimo saluto al comandante della stazione carabinieri di Guarcino, il maresciallo Massimo Paris.

Le mascherine non sono riuscite a nascondere le lacrime sul volto dei familiari, degli amici, dei colleghi. Il maresciallo Paris ha lottato per circa un mese contro il covid-19, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Aveva 57 anni. Il suo cuore ha cessato di battere sabato al policlinico Campus bio-medico.

L'Arma lo aveva accolto 38 anni fa da carabiniere quando, al termine del corso, fu destinato alla stazione di Corsico (Milano). Pochi anni dopo, nel 1990, riuscì a superare l'allora concorso per allievi sottufficiali e così, rivestito il nuovo grado, prestò servizio presso la stazione di Frattamaggiore (Napoli) e poi a Roma Tor Tre Teste.

Successivamente, dopo una breve esperienza presso il nucleo operativo della compagnia di Roma - Casilina, è tornato alla stazione, prima di Veroli e poi di Guarcino, l'attuale, come comandante.