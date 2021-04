Operazione pulizia in corso lungo il tratto cittadino del fiume Liri. «Era ora!». Qualche cittadino si lascia andare in commenti che fanno ben comprendere quanto la bonifica delle sponde fosse attesa da tempo. Anni di lamentele per segnalare l'assenza di decoro e la proliferazione di insetti e ratti nella vegetazione fuori controllo.

Il tratto di fiume già bonificato in questi giorni regala finalmente un colpo d'occhio gradevole. I cittadini, seppur sottolineando i ritardi che hanno procrastinato a dismisura questi lavori, si sono mostrati entusiasti di vedere operai e mezzi meccanici in azione per ripulire le sponde del Liri, finora "soffocato" da una fitta vegetazione che ha creato problemi nei periodi invernali, specie durante le piene del fiume, ma anche d'estate con il proliferare degli insetti.

Macchine operatrici in azione in questi giorni nella zona di Pontrinio, sotto gli occhi attenti e curiosi dei residenti.

Anche nella zona centrale della città si aspetta l'intervento di bonifica vegetazionale lungo le sponde del fiume e qualche scettico già mette le mani avanti parlando di un'opera che si fermerà solo a Pontrinio.

«I lavori riguarderanno tutto il tratto urbano del fiume, quindi quello compreso tra il ponte del Divino Amore, in zona Pontrinio, e quello di Vaughan, in zona Madonna della Neve - ha rassicurato il sindaco Roberto De Donatis - Si tratta di un'operazione che si svolge periodicamente ed è di competenza della Regione Lazio. Per questo motivo, oltre ovviamente ai costi necessari per mezzi e operatori, non viene effettuata dal Comune».

Non pagano i sorani insomma, ma in passato non troppo lontano, sempre con l'amministrazione del sindaco De Donatis, il Comune ha dovuto pagare di tasca propria per garantire la sicurezza igienico-sanitaria in città. Quest'anno, fortunatamente, da Roma si è pensato anche a Sora; i lavori iniziati nei giorni scorsi portano la firma dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Finalmente il tratto cittadino del fiume assume un altro aspetto, più igienico e dignitoso. Meglio tardi che mai.