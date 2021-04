Bonifica delle mini-discariche sul territorio: il Comune interviene in via Valle Valletta. Lo rende noto l'assessore all'Ambiente Elisa Guerriero che spiega: «Nonostante le difficoltà provocate dal momento drammatico che stiamo vivendo, proseguono con attenzione le bonifiche delle micro-discariche presenti sul nostro territorio.

In particolare, con l'aiuto degli operatori della società Gea, questa settimana siamo intervenuti in via Valle Valletta per rimuovere i rifiuti che alcuni irresponsabili avevano abbandonato sul ciglio della strada. Grazie al pronto intervento degli operatori del servizio di Igiene urbana, in sinergia con la Polizia locale, siamo spesso in grado di trovare e perseguire i colpevoli di tali scempi. Ora, l'auspicio è che inizi a cambiare la coscienza ambientale collettiva e che sempre più spesso si riescano a scoprire e punire i responsabili».

Purtroppo il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti continua a essere diffuso, forse con meno frequenza rispetto al passato, ma nei boschi non controllati dalle telecamere, nelle aree verdi e nelle zone decentrate del paese spuntano come funghi scarti di ogni genere e dimensione, a volte anche speciali, materiali inquinanti che compromettono anche il decoro provocando danni non indifferenti.

In alcuni casi, a causa del deposito irregolare di rifiuti, i vigili urbani sono riusciti a risalire all'identità dei trasgressori elevando sanzioni, ma quando l'abbandono nelle zone isolate riguarda gli oggetti ingombranti è difficile risalire all'identità degli incivili, anche se non impossibile perchè a certi gesti potrebbe assistere qualche testimone.

Importanti, comunque, gli interventi di pulizia effettuati dal Comune, utili a evitare che le infiltrazioni di sostanze inquinanti nei terreni si prolunghino nel tempo provocando ulteriori danni.