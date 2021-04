Punti luce e messa in sicurezza, finanziamento di ben 50.000 euro e lavori conclusi nel territorio lepino. Ad annunciarlo è il vice sindaco del Comune di Patrica Roberto Pigliacelli il quale dichiara che «l'estensione del piano di illuminazione è stato strutturato in modo da assicurare alla comunità, una sempre maggiore sicurezza e rendere fruibili aree pubbliche e strade buie. Grazie ad un finanziamento di 50.000 euro ottenuto dal Ministero degli Interni, abbiamo concluso gli interventi programmati nelle seguenti zone: Tufo Varaccani (nove punti luce), Incrocio "Le Prata" (quattro punti luce) e località Ferruccia (sette punti luce), dove è stato realizzato anche un intervento di messa in sicurezza della strada».

E l'amministrazione Fiordalisio ha puntato anche sul risparmio energetico. «Con nuove tecnologie a Led ci siamo chiaramente prefissati anche l'obiettivo di compiere un ulteriore passo in avanti conclude il vice sindaco del paese lepino Roberto Pigliacelli in termini di risparmio energetico, conseguente riduzione d'impatto ambientale, ed anche un importante risparmio economico».