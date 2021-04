Da diverse settimane sui social si susseguono messaggi e post di cittadini e associazioni che stanno evidenziando diverse aree della città da riqualificare. Non si tratta di interventi radicali, quanto più di una richiesta di manutenzione, dalle aree verdi, aiuole e giardini, a cabine ormai fuori uso da anni e utilizzare per espletare bisogni fisiologici, molte delle quali ormai rotte e, quindi, persino pericolose.

Qualcuno si è rimboccato le maniche e si è dato da fare per ripulire le aree in cui la vegetazione era ormai fuori controllo, altri hanno presentato delle domande in Comune per poter "recuperare" le cabine, sono stati raccolti rifiuti e bottiglie. Quello che accomuna tutte queste persone è la richiesta di intervento, non di interventi radicali, ma di maggiore attenzione a tutto il territorio comunale, sia in centro che in periferia.