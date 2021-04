Pacchetti vacanza per disabili adulti, è stata comunicata una proroga al 30 aprile. I soggiorni potranno essere realizzati entro il 21 giugno 2021. La Regione ha prorogato i termini dell'avviso pubblico pacchetti vacanza per persone con disabilità. La presentazione delle domande, la cui scadenza originaria era prevista per il 31 marzo 2021, potrà essere effettuata entro le 24 del 30 aprile 2021.

I soggetti che hanno già presentato domanda, e coloro che lo faranno entro i nuovi termini, potranno realizzare i soggiorni entro il 21 giugno 2021 (il termine precedente era il 31 maggio 2021). Restano invariate le modalità di partecipazione, ovvero esclusivamente per via telematica tramite la Piattaforma efamily.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800.279.948 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30) oppure scrivere a info@efamilysg.it. Un'opportunità importante per le fasce deboli per permettere di poter trascorrere alcuni giorni in vacanza con il supporto economico necessario.