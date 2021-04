Ieri i festeggiamenti in occasione della Madonna delle indulgenze di Casalucense. Sabato una squadra di volontari si è rimboccata le maniche per ripulire la strada che porta al santuario. «Per il secondo anno consecutivo, non sarà possibile festeggiarla come tutti vorremmo. Con lo stesso ristrettissimo gruppo della scorsa settimana, e con la presenza attiva dell'assessore all'Ambiente Stefano Serra, abbiamo deciso di onorarla nel migliore dei modi, ripulendo al meglio la zona che va dal ponte della superstrada, fino al santuario - hanno spiegato i volontari -. É inutile e ripetitivo descrivere la maleducazione e l'inciviltà delle persone, le foto pubblicate parlano da sole».

«Vista l'imminente zona gialla, in cui potranno partecipare i tantissimi volontari che ci chiedono continuamente di dare il loro contributo, sarà organizzata un'ulteriore giornata ecologica, così da poter effettuare un'azione più approfondita» aggiungono i volontari. «Vorremmo rivolgere un ringraziamento speciale a Top Tyres Srl , per aver preso in carico le gomme di automobili trovate nella vegetazione, a Bastianello Car's per aver ritirato una batteria di automobile, anch'essa abbandonata e tutti gli operatori che si occuperanno del ritiro dei rifiuti raccolti cnclude la squadra green. Finalmente tutti verranno smaltiti nel modo giusto. La natura è di tutti, rispettiamola».