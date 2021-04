L'istituto Pertini di Alatri accoglie le sue nuove graditissime ospiti: le api. Le api infatti saranno protagoniste di uno sperimentale progetto sotto la guida del prof. Alessandro Croce, apicoltore esperto, e fortemente voluto dalla dirigente scolastica prof.ssa Annamaria Greco. «Progetto pioneristico, unico in provincia - afferma la Greco - che andrà ad arricchire l'offerta formativa del nostro istituto. I ragazzi avranno l'opportunità di imparare le tecniche di apicoltura e della produzione di miele».

Tutela della biodiversità del territorio e dell'ambiente, divulgazione della cultura scientifica, creazione di relazioni umane fondate su principi cooperativi (proprio come fanno le api), sono i pilastri su cui si basa la sperimentazione. L'apiario didattico costituito da 4 arnie, è stato posizionato in un piccolo spazio dell'azienda dell'Istituto e rispetta la normativa nazionale che raccomanda di mantenere la distanza di almeno 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

«Abbiamo un obiettivo, puntiamo al riconoscimento di una qualifica di Apicoltore professionale al termine del triennio del nostro Tecnico Agrario». Il Pertini, da sempre attento alle problematiche ambientali, riconosce nell'Apicoltura la possibilità di veicolare messaggi positivi. Le api, insetti impollinatori ormai a rischio, sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità e sono sentinelle della presenza di inquinamento ambientale. Proteggere questi preziosi insetti significa garantire la conservazione dell'ambiente in cui esse vivono e, di conseguenza, la salute dell'uomo e del pianeta.