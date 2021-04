Auto in fiamme sulla Casilina: tanto spavento ma conducente incolume. È accaduto questa

mattina in territorio di Cassino, lungo la Casilina. Un'utilitaria ha improvvisamente preso fuoco lasciando al conducente solo il tempo di scendere e allertare i soccorsi. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Cassino che hanno messo in sicurezza il mezzo. Per l'uomo solo tanta paura. Possibile che a causare il guasto sia stato un problema all'impianto a gpl.