Partecipare da protagonisti alla costruzione della filiera dei vaccini italiani. La provincia di Frosinone ha le carte in regola per centrare questo obiettivo. Per un motivo soprattutto: l'eccellenza del settore chimico-farmaceutico. Il Governo Draghi ha intenzione di iniziare, entro l'anno, la produzione in Italia del cosiddetto "bulk": si tratta del principio attivo e degli altri componenti del vaccino. Oltre che dell'infialamento ad opera di imprese che operano in Italia.



Il peso della provincia

Qualche settimana fa Il Sole 24 Ore, in un interessante articolo, spiegò che ci sono dieci aziende in corsa per costruire la filiera dei vaccini italiani. Con riferimento all'avvio della fase produttiva, che dovrebbe iniziare fra tre-quattro mesi. E che il Governo ha già messo sul tavolo 400 milioni di euro di incentivi per puntare all'autosufficienza vaccinale entro l'autunno. Occhi puntati su Catalent e Sanofi di Anagni e sulla Biomedica Foscama di Ferentino. Se ne parla anche per una possibile produzione del siero russo Sputnik».