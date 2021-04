Un pomeriggio come tanti, in pieno centro. All'improvviso la furia di alcuni giovanissimi, di diciotto e diciannove anni, contro un diciassettenne pestato a sangue, ha fatto ripiombare subito la città nell'incubo dell'aggressione mortale di Willy Duarte Monteiro. Questa volta il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato in una zona centrale, Corso Turati. Il minorenne di Segni, mentre stava passeggiando, è stato picchiato a sangue da due coetanei, scesi dalla loro auto, e dopo un primo ricovero all'ospedale di Colleferro è stato trasferito al San Giovanni di Roma. Gli aggressori, F.L. e M.C., entrambi di Colleferro poco dopo sono stati arrestati da agenti di polizia in collaborazione con i colleghi della polizia locale. L'accusa è di lesioni gravi in concorso.





