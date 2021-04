Fireworks, l'associazione per lo spaccio alla finestrella del Casermone c'era. E per questo la Cassazione ha confermato le condanne di secondo grado.

Dopo la sentenza definitiva di febbraio (a carico di Gerardo e Mirko Valenti, Gianpaolo, Giovanni e Antonio Scuderi, Omar Iaboni, Giuseppe Fiorillo, Giuseppe Liburdi, Marco Magliocchetti, Mirko Celani, Massimo Frattali, Gerardo Ruspantini, Juri Ceani e Alessandro Reffe) la Cassazione ha depositato le motivazioni. Per prima cosa, è stato confermato il vincolo associativo. Così i magistrati della Suprema corte hanno motivato il rigetto degli appelli delle difese: «Con una doppia decisione conforme i giudici di merito hanno ritenuto certamente sussistenti i caratteri del reato associativo contestato».





