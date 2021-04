Si guarda con un pizzico di ottimismo al prossimo futuro. Il «rischio ragionato» con cui il premier Mario Draghi ha annunciato le ripartenze delle attività economiche per ora ferme è un segnale di speranza per tutto il Paese. Pur con tutte le limitazioni e le precauzioni che andranno perse anche dopo il 26 aprile quando le regioni, e il Lazio, tra queste, potranno tornare in fascia gialla. Prosegue la corsa alla vaccinazione. Il Lazio, ieri sera, ha raggiunto quota 1.480.994 di cui 30.293 nelle ultime 24 ore. Sono 436.299 le persone alle quali è stata somministrata la doppia dose del siero. Dalla Asl di Frosinone son state somministrate 104.421 dosi con un incremento giornaliero di 2.505. I prenotati sono, invece, 84.299.

Intanto, ieri sera nell'hub nazionale di Pratica di Mare erano attese 400.000 dosi del vaccino Moderna che saranno distribuite alle Regioni già da oggi.