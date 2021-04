Oggi sono 12.694 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno. Piccolo decremento della pressione sui reparti di terapia intensiva, dove si registrano 163 ingressi nelle ultime 24 ore, cioè 29 in meno del giorno precedente. Sono 230.116 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 331.734. Il tasso di positività è del 5,5%, in salita rispetto al 4,6% di ieri. Il numero di morti per Covid dall'inizio della pandemia è di 116.927 cifra che piazza l'Italia al secondo posto in Europa per decessi dopo la Gran Bretagna e al settimo nel mondo. I dimessi/guariti sono 3.248.593, con un incremento di 13.134.