Nei prossimi giorni il sindaco Nicola Ottaviani presenterà una richiesta di finanziamento per il raddoppio dell'ospedale "Fabrizio Spaziani", il cui importo è di circa 35 milioni di euro. Il primo cittadino, infatti, ritiene questa operazione non più rinviabile, soprattutto sulla base dei risultati epidemiologici e sanitari registrati a causa dell'emergenza Covid presente in tuta la provincia.

«L'ospedale di Frosinone è quasi totalmente dedicato al Covid-19 da oltre un anno - spiega il primo cittadino -. Questa situazione, oltre a comportare una riconversione difficile e spesso critica con la specializzazione in ambito pandemico, contemporaneamente sta producendo un rallentamento, se non addirittura la cancellazione, della cura e dell'assistenza per le altre patologie, soprattutto quelle per le qualisono necessari percorsi diagnostici e terapeutici di una certa durata e complessità. Tutto questo, a prescindere dall'enorme lavoro profuso da parte della manager Pierpaola D'Alessandro e dagli operatori sanitari, medici e paramedici i quali, più che in corsia, sembrano ormai militari in trincea, sicuramente non al riparo dai colpi che arrivano da ogni dove. Siamo in procinto di trovare una soluzione, forse, per il Covid,

in un futuro abbastanza prossimo ma, nello stesso periodo, avremo moltissime persone che si ammaleranno e rischieranno di venir meno per patologie cardiologiche, neurologiche e, soprattutto, oncologiche, poichè gli spazi fisici sono oggettivamente insufficienti.