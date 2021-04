Com'era ipotizzabile, il consiglio comunale ieri ha approvato all'unanimità la richiesta, da parte del privato, del permesso di costruire, in convenzione, un nuovo centro sportivo polifunzionale con piscine in zona Colle Silvi.

La struttura sorgerà su un lotto di 17.800 mq, nei pressi dello stadio comunale, in area sportiva del Piano regolatore generale vigente e ospiterà due piscine coperte, una per bambini, e una vasca piccola esterna, ma anche campi da calciotto, arredi e parcheggi, più una strada di collegamento con il centro. Ieri l'assise ha approvato gli elaborati tecnici della delibera, ora si passerà alla convenzione tra Comune e privato. «Sarà offerto un servizio pubblico importante alla comunità, con particolare riguardo ai giovani, dato che saranno attivate specifiche condizioni d'uso per le scuole della città».

Secondo il sindaco Antonio Pompeo «questo centro sportivo rappresenta un'opera importante per Ferentino e non. Ringraziamo il privato». «È ora di dare una svolta alla città – gli ha fatto eco dall'opposizione Berretta (Lega) - sotto l'aspetto sportivo e turistico. Ben vengano le iniziative private, ma l'ente deve vigilare. Che sia un impianto di pubblica utilità, per cui attenzione alla convenzione».

Non ha dubbi il consigliere Ceccarelli (Pd): «per crescere oggi serve il contributo dei privati che vanno invogliati per realizzare strutture simili. I cittadini ne trarranno benefici sotto l'aspetto ricreativo, sportivo e commerciale».

Approvati all'unanimità anche i punti sulla rigenerazione urbana. Riguardo agli articoli sulla rigenerazione urbana e recupero edilizio, il Comune, tra i primi in provincia, si avvarrà di interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, demolizione e ricostruzione, ma anche di cambi di destinazione d'uso e delocalizzazioni per avviare attività commerciali, artigianali e di servizio.