Il Comune ha pubblicato un avviso rivolto ai cittadini riguardante la corretta gestione dei rifiuti relativamente alle persone positive al tampone e in isolamento fiduciario o a chi si trova in quarantena obbligatoria.

Da parte dell'Amministrazione comunale arriva la raccomandazione di apporre, sul proprio contenitore per la raccolta differenziata, un foglietto con scritto "Rifiuti Covid-19", in modo da smaltire correttamente e in sicurezza i rifiuti prodotti.

Tra le altre indicazioni, consultabili sulla pagina Facebook del Comune, è riportato: «Chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso, non comprimere i rifiuti con le mani, evitare l'accesso di animali domestici ai locali dove sono riposti i rifiuti, esporre i sacchi fuori dalla propria abitazione (o negli appositi contenitori) il lunedì dalle 20 alle 24».