Tremendo incidente stradale ieri mattina sull'Appia, a Marina di Minturno, in seguito al quale una persona è rimasta ferita. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata ed ha visto protagonista un trentaduenne del luogo, che era alla guida di un'Alfa Romeo.

L'uomo, che lavora come operatore ecologico presso la ditta Del Prete, aveva smontato dal suo turno di lavoro e stava recandosi verso il centro di Marina di Minturno.

Giunto nei pressi dell'incrocio della Dogana, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, ha perso il controllo del mezzo che è finito sulla corsia opposta, sfondando anche una rete di recinzione di un'abitazione.

Il trentaduenne riportava ferite lievi, come poi accertato dai sanitari dell'ospedale locale. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il ferito si sia visto tagliare la strada da un altro mezzo e per evitarlo è finito fuori strada.