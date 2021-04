Niente omicidio volontario ma preterintenzionale. La Corte d'assise d'appello di Roma, nel motivare la condanna a 14 anni di Michel Fortuna, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani e nell'as solvere ancora Franco Castagnacci, sgombra subito il campo sulla qualificazione del fatto.

Non omicidio volontario come chiesto da accusa e parte civile. Anzi, in uno dei passaggi iniziali delle motivazioni, i giudici di appello scrivono: «È emersa una convincente "tenuta" logica della sentenza appellata».

Sulla causa della morte, la Corte, riferendosi ai consulenti medici, evidenzia che «il povero Emanuele riportò la frattura fatale in seguito alla caduta originata dal colpo importante subìto nella fase finale della tragica vicenda. Le precedenti lesioni non forniscono alcuna certezza in merito ad eventuali effetti lesivi, che anzi vanno esclusi –il prof. Potenza si è spinto sino a conferire alla tesi propugnata il 99% di percentuale – poiché si sarebbe trovato, in sede di Tac, un diverso quadro».

