«Uno dei lavori più difficili che abbia mai realizzato è un reportage pubblicato su Internazionale l'11 marzo scorso. Riguarda le violazioni dei diritti umani commesse sistematicamente dalle forze militari e di polizia in Guinea Conakry ai danni di manifestanti, dissidenti e attivisti.

Parliamo di uccisioni, arresti arbitrari, torture e minacce di ogni tipo che restano per lo più impunite, specie dopo l'arrivo al potere dell'attuale presidente Alpha Condé, rieletto lo scorso ottobre per un terzo mandato dopo aver modificato la costituzione. L'uso eccessivo della forza, abuso di potere delle forze dell'ordine e mancanza di giustizia per le loro vittime sono pratiche diffuse nel continente africano. Lo abbiamo visto di recente in Nigeria, Angola e anche nelle scorse settimane nelle proteste in Senegal, durante le quali sono state registrate tra le 5 e le 11 vittime. Il 12 marzo c'è stata una giornata di lutto nazionale».

E' con questa immagine che inizia la storia di Marco Simoncelli, classe 1988, giornalista freelance in Africa.

...Continua...