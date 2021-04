Riaperti i termini di presentazione delle domande relative ai contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2020-2021. Entro il termine del 30 aprile possono presentare le richieste i residenti del Lazio, indicando l'Isee che non deve essere superiore ai 15.493,71 euro. Gli studenti devono frequentare gli Istituti secondari di primo e secondo grado statali e paritari.

Alla domanda dovranno essere allegati: l'attestazione Isee in corso di validità, la fattura di acquisto dei libri, l'elenco dei testi fornito dalla scuola, le coordinate bancarie, la dichiarazione sostitutiva per il requisito della residenza e della frequenza, una copia del documento di identità. Il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'acquisto dei libri (cartacei, digitali, dizionari, libri di narrativa anche in lingua straniera consigliate dalle scuole) e dei sussidi digitali sarà effettuato in rapporto al finanziamento concesso dalla Regione.

Le domande possono essere presentate previo appuntamento, presso l'ufficio Protocollo oppure tramite Pec. Restano valide le istanze già presentate con il precedente bando. Si tratta di un'opportunità da non perdere per chi ha i requisiti di accesso al beneficio, un'occasione preziosa specialmente di questi tempi in cui purtroppo tante famiglie sono in difficoltà. Restano, quindi, due settimane utili per presentare le domande.