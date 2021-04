L'ex campo di basket all'aperto di via don Lavalle sarà utilizzato dalla società sportiva "Scorpion center". Questo quanto deciso dalla giunta comunale che nei giorni scorsi ha emesso un'apposita delibera.

L'esecutivo ha sottolineato che «risulta estremamente importante prevedere, in via straordinaria e temporanea, in analogia al decreto per le attività economiche che possano trovare nel suolo pubblico antistante il proprio esercizio la possibilità di ampliare la superficie destinata alla clientela, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari».

Per questo si è deciso di accogliere la richiesta formulata dall'associazione sportiva "Scorpion center" dando la possibilità, fino al prossimo 30 settembre, di poter utilizzate in determinati giorni e orari l'ex campo di basket.