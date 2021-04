Interruzione idrica lunedì a Pontecorvo. A comunicarla è stata la società di gestione del servizio che ha comunicato che per lavori di manutenzione programmata da effettuare sulla rete idrica in via Pietro Micca, lunedì dalle 14 alle 20 ci sarà l'interruzione del flusso idrico.

Lavori che non possono essere procrastinati e che porteranno all'interruzione momentanea del flusso idrico. Queste le strade interessate dalla sospensione del servizio per tutta la durata dei lavori: via Pietro Micca; via San Giovanni Battista; via Lungo Liri; via Toscanini; via Leuciana; piazza Annunziata; via la Libera; corso Garibaldi; piazzale Romita; via Sant'Esdra; via Aldo Moro e le zone limitrofe.

Il ripristino è previsto nella serata di lunedì. La società di gestito del servizio si scusa con l'utenza per il disservizio.