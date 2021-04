Affidamento di lavori a Strangolagalli, Guarcino e Morolo tra il 2012 e il 2016, per la procura vincevano sempre le stesse ditte, nove imputati rinviati a giudizio. Mercoledì scorso la discussione davanti al gup del tribunale di Frosinone. Per il prossimo 14 settembre è stata fissata l'udienza davanti al collegio. Prosciolto dalle accuse, invece, Riccardo Parente di Veroli. I reati contestati a vario titolo ai nove imputati sono falso ideologico, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e truffa. Procedimenti diversi ma unica inchiesta.



I lavori a Strangolagalli

Per Strangolagalli, per le opere sulla frana di Cerreto, sotto accusa ci sono Fernando Fiore, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, e l'ex sindaco Antonio De Vellis.

Nel mirino della procura della Repubblica di Frosinone l'invito a imprese non interessate o che non avevano mai fatto quel genere di lavori al fine di affidare i lavori alla G&M. Accusati insieme a De Vellis, Mario Fabrizi, progettista dei lavori, Enzo Biagio Lisi, altro progettista, Fernando Fiore dell'ufficio tecnico e Giancarlo Parente. A questi e in più ad Attilio Parente sono contestati la truffa e il falso sui Sal.

In base alle accuse, «negli stati di avanzamento lavori predisposti dai direttori dei lavori durante l'esecuzione dell'appalto attestavano falsamente e contabilizzavano la regolare esecuzione di opere in effetti non eseguite o realizzate in modo difforme dalle previsioni progettuali, per un importo complessivo di euro 688.336 a fronte di un importo complessivo stimabile di euro 432.805».

I lavori a Morolo

Per Morolo, per la messa in sicurezza della scuola media Biondi, di riqualificazione di strade e sentieri è accusato di falso sul verbale di sorteggio delle ditte Ignazio Moriconi, responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

I lavori a Guarcino

Imputato Francesco Tirocchi, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Guarcino per la riqualificazione e l'efficientamento energetico della scuola Sant'Angelo per falso nel verbale di sorteggio delle imprese invitate.

Turbativa d'asta contestata a Tirocchi, Franceco Rocchino, della Ortana asfalti di Orte, dei lavori (e unica offerente), e a Parente per la manutenzione straordinaria dell'area Fonte Filette, nel giugno del 2016. Secondo le accuse la Ortana «che non aveva la possibilità di eseguire i lavori» si era «accordata per farli eseguire integralmente alla G&M Lavori srl dei Parente».

A Tirocchi, Rocchino e Giancarlo Parente della G&M è contestato l'abuso d'ufficio per il subappalto dei lavori. A Tirocchi e a Parente l'abuso d'ufficio per l'affidamento diretto dei lavori di rifacimento di acquedotto e fognatura a Cercito, sempre a Guarcino nel 2015. Di turbativa d'asta era stato accusato anche Riccardo Parente, procuratore generale della Cogepar di Veroli, per l'ammissione alla procedura di «imprese direttamente scelte dal Tirocchi e con il concreto esautoramento delle funzioni degli altri commissari di gara».

Accusa da cui è stato prosciolto. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Mario Di Sora, Giampietro Baldassarra, Loredana Ruscito, Tony Ceccarelli, Giorgio Igliozzi e Maurizio Filiacci, quest'ultimo del foro di Viterbo.