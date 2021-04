Piccoli gesti ma continui che avrebbero rappresentato vessazioni rendendo la vita difficile ad alcune studentesse operatrici del Cudari. La vicenda del bacio "rubato" a una studentessa da parte di un ex dipendente tiene banco fuori e dentro l'ateneo. La notizia arrivata alcuni giorni fa che vede l'ex dipendente finito nei guai per violenza sessuale e, con lui nella delicata inchiesta, anche tre dirigenti e il rettore per omessa denuncia in qualità di pubblici ufficiali, è stata oggetto ci commenti e reazione, ma nel mondo dell'università il riserbo è massimo.

L'indagine è giunta ora a conclusione nei confronti di Vittorio Soave, ex dipendente del Cudari Centro universitario diversamente abili ricerca e innovazione dell'Università di Cassino per una ipotesi di violenza sessuale: un bacio sulle labbra "rubato" nei corridoi del Cudari.

E nei confronti di Rossella Tomassoni, presidente del Cudari; Maurizio Ottaviani, direttore dell'Aipes e del rettore Giovanni Betta: tutti per omessa denuncia.

La studentessa avrebbe raccontato, a distanza di qualche mese dall'episodio, che si sarebbe verificato nel novembre 2019, di un bacio "rubato" in un corridoio.