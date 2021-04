Era uscito di casa per andare a raccogliere asparagi. Americo Tullio, 80 anni, di Frosinone, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di mercoledì vicino a una

cava a Ferentino, al confine con Morolo. Il cadavere dell'uomo è stato trovato letteralmente dilaniato dai morsi risultati compatibili con quelli di cani. Ora spetterà all'autopsia, per la quale oggi ci sarà il conferimento, a stabilire le reali cause del decesso: si dovrà cioè capire se l'anziano sia morto per un malore e poi sia stato aggredito dai cani oppure se, al contrario, sia morto per lo spavento causato dagli animali e poi, caduto a terra, sia rimasto vittima delle loro fauci.

E proprio due pitbull, di proprietà di una coppia che vive

poco distante dall'uliveto dove è stato trovato il cadavere, sono stati prelevati per effettuare esami

sulle loro feci per trovare eventuali tracce umane ed acclarare di conseguenza possibili responsabilità dei proprietari.



