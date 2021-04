Unioni in crisi, coppie che scoppiano, relazioni che saltano, netto calo del desiderio sessuale: sono le conseguenze, fra le tante, delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid che ha costretto in casa la popolazione.

È così che le vecchie frizioni si sono trasformate rapidamente in conflitti insanabili, spesso sfociati in separazioni e divorzi, con percentuali in netto rialzo rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti.

Un fenomeno marcato, del quale abbiamo parlato con la dottoressa Tommasina Raponi, psicologa esperta di relazioni di coppia.

Seguono aggiornamenti