Rispuntano i cinghiali in zona Vignola. Dopo l'ultima segnalazione di quindici esemplari, tre adulti e il resto composto da cuccioli, ieri gli animali sono sbucati lungo la regionale 82 Valle del Liri: erano in tre, in cerca di cibo, come sempre tutt'altro che impauriti dalla presenza di persone.

Si lasciano avvicinare e fotografare tranquillamente, non attaccano l'uomo, si comportano come animali domestici e si spostano da un punto all'altro del territorio attraversando anche il centro.

Da tempo ormai le segnalazioni sono all'ordine del giorno, in zona Vignola i cinghiali sono di casa, si sono piazzati nell'area verde sita in prossimità dell'arteria stradale, prima uscivano con il buio, quando in giro non c'erano persone, ora escono in pieno giorno spostandosi a Ponte Canale, nei giardini pubblici e vicino alle case.

La situazione è allarmante, sebbene non si stiano registrando incidenti, in quanto uscendo di giorno sono ben visibili e dunque vengono schivati dagli automobilisti. Resta il problema dell'anomala presenza di animali selvatici che non dovrebbero convivere così strettamente con gli umani. La gente, seppure divertita di fronte ai cinghiali e ai loro cuccioli, è perplessa, teme una possibile reazione, per cui chiede che si intervenga e si elimini il problema scongiurando definitivamente il rischio di incidenti o comunque di situazioni spiacevoli.