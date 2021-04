Un esemplare di Megattera è stato avvistato e ripreso nelle acque dell'isola di Ponza, e più precisamente in zona Frontone. Il cetaceo ha nuotato vicino agli scogli e poi si è inabissato in direzione dell'Arco Naturale, nel tratto di mare dell'isola lunata che dal porto conduce in direzione terra ferma.

Si tratta di un avvistamento rarissimo, visto che si parla di una specie di balena inesistente nel Mar Mediterraneo. Com'era successo in Toscana nel 2019, il mammifero potrebbe aver smarrito i gruppi che migrano attraverso l'oceano Atlantico imboccando per errore lo stretto di Gibilterra per poi approdare nel Mediterraneo e infine nel Tirreno.

Si tratta di un esemplare piccolo, visto che le Megattere adulte possono arrivare fino a 15 metri e pesare fino 30mila chili. Il cetaceo è in cerca di krill e pesci di piccole dimensioni, ed è forse per questo che si è spinto fino alle rive della frastagliata scogliera ponzese.