A dicembre 2020, ultimo dato Istat, la disoccupazione giovanile è tornata a sfiorare il 30%, mentre la crescita registrata per le professioni legate al settore tecnologico è salita al 49%. Da questi dati emerge la necessità di creare nuove opportunità, che avvicinino i giovani alle professioni legate al Settore IT, sostenendo la loro crescita e occupazione nell'economia locale. Dalla collaborazione fra Kromin e Seeweb nasce la prima Accademia di Sviluppo Web nella provincia di Frosinone totalmente gratuita. Il progetto ha come obiettivo principale quello di avvicinare e sensibilizzare i più giovani al mondo del Coding.

Grazie alla Kromin Academy tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 25 anni, avranno modo di imparare i linguaggi di programmazione in modo semplice ed intuitivo, seguiti da docenti altamente qualificati che li guideranno parallelamente al loro ingresso nel mondo del lavoro. Il corso comprenderà oltre 160h di lezione, suddivise in 10 Moduli, sui fondamenti della programmazione, permettendo anche a chi non ha mai programmato di acquisire tutte le competenze necessarie per iniziare subito una carriera lavorativa.

Oltre i concetti di base, i linguaggi e le tecnologie più avanzate, il corso aiuterà i ragazzi nello sviluppo del pensiero critico e di un metodo di lavoro, per formare candidati pronti per essere assunti in tutta Italia e all'estero.

Nei moduli del corso saranno presenti: Principio DRY CODE, Git, Apache/Nginx, HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, Node.js, MySQL, Stackoverflow, Caniuse, Github. Inoltre, tutto il materiale didattico, dispense e libri di testo sarà sempre a disposizione dei corsisti grazie alla piattaforma e-learning a loro dedicata.

Per partecipare al progetto è possibile candidarsi sul sito web KrominAcademy.it dal 9 Aprile al 7 Maggio.

Le lezioni si terranno presso la sede Seeweb in Via A.

Vona 66 03100 Frosinone (FR) dal 17 Maggio al 21 Giugno 2021. Press Kit Kromin Data Driven Agency che svolge attività di Sviluppo, Marketing, Data Analysis, Design e Produzioni Video. Grazie all'unione di strategie di data-driven marketing e di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, Kromin aiuta aziende italiane ed internazionali a perseguire un processo di evoluzione digitale, creando nuove e concrete opportunità di business. Seeweb Cloud Computing Provider che offre soluzioni IT dal 1998. Presente in Italia con quattro data center di proprietà, tra Milano e Frosinone, Seeweb fornisce servizi di alta qualità e unici quanto a tecnologia, scalabilità e rapporto prezzo/prestazioni.