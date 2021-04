Nasce il progetto "Antichi sentieri". Un grande itinerario capace di connettere le periferie e i quartieri, recuperando i tracciati storici immersi nei boschi. Una riscoperta del passato che va conosciuto e valorizzato: le grotte, i ruscelli, gli antichi reperti, gli scorci.

«Tutta questa bellezza ci appartiene e va resa fruibile a tutta la comunità.

Gli interventi – dichiara il sindaco del comune lepino Lucio Fiordalisio - prevedono la sistemazione dei dissesti, l'adeguamento del fondo, il taglio della vegetazione, tutto questo per permettere la percorrenza a piedi, in bicicletta e a cavallo.

Si lavorerà al posizionamento della segnaletica con cartelli e bacheche in legno, al ripristino di muretti, con elementi di arredo e aree di sosta. Vogliamo investire fortemente nella tutela del patrimonio naturalistico promuovendone la fruibilità e riaccendendo la finestra della memoria sulla vita passata di Patrica.

Pensiamo ad un progetto partecipato con la cittadinanza, che sappia rafforzare l'identità e la cultura dei luoghi, sostenendo con grande convinzione l'economia locale. Allo stesso tempo punteremo a valorizzare la nostra ricchezza ambientale, culturale e storica che custodiamo gelosamente.

Gli interventi riguarderanno il Lagoscillo, il Sentiero Natura, la Macchia Piana, la Verdesca, la Trolla, il Centro Storico, Monte Cacume, ed altro ancora».