Una domenica all'insegna della città e del Ceccano Calcio quella vissuta dai ragazzi della Curva Sud rossoblù. Alla giornata di pulizia delle sponde del Sacco, organizzata domenica scorsa, hanno partecipato anche Marco Bovieri, referente dell'associazione "PlasticFree" e Roberto Adinolfi, presidente di "Spina nel Fianco".

In mattinata, insieme ai soci della "PlasticFree", i supporters ceccanesi si sono rimboccarsi le maniche per ripulire gli argini del fiume. In particolare, sono stati stati ripuliti gli argini a ridosso della chiesa di Santa Maria. Decine i sacchi di spazzatura raccolti per una bella giornata all'insegna dell'ambiente e dell'amore per la città. Una nuova iniziativa è prevista per domenica prossima, 18 aprile, in occasione della Giornata nazionale di raccolta della plastica indetta da "PlasticFree". I volontari si sono dati appuntamento in piazza XXV Luglio, alle 9.